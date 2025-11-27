Ракурсhttps://racurs.ua/
Воєнний злочин російських окупантів під Гуляполем підтвердили українські правоохоронці.
Вранці у четвер, 27 листопада, на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, загарбники холоднокровно розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні і не могли чинити опір. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.
Зазначається, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином. Слідчі Служби безпеки України вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні аналітичний проект DeepState поінформував, що західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області російські окупанти розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Загарбники спочатку взяли захисників у полон в посадці, а потім після допиту розстріляли.
Також сьогодні стало відомо, що ворог зміг окупувати село Зелений Гай й просунувся поблизу Високого та Яблукового, які розташовані трохи південніше і північніше Зеленого Гаю.