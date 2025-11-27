Офис генпрокурора подтвердил расстрел пяти пленных защитников под Гуляйполем. Фото:

https://racurs.ua/n210561-rasstrel-pyati-boycov-vsu-na-zaporoje-podtverdili-v-ofise-genprokurora.html

Ракурс

Воєнний злочин російських окупантів під Гуляполем підтвердили українські правоохоронці.

Вранці у четвер, 27 листопада, на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, загарбники холоднокровно розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні і не могли чинити опір. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином. Слідчі Служби безпеки України вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні аналітичний проект DeepState поінформував, що західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області російські окупанти розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Загарбники спочатку взяли захисників у полон в посадці, а потім після допиту розстріляли.

Також сьогодні стало відомо, що ворог зміг окупувати село Зелений Гай й просунувся поблизу Високого та Яблукового, які розташовані трохи південніше і північніше Зеленого Гаю.