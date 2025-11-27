Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Офис генпрокурора подтвердил расстрел пяти пленных защитников под Гуляйполем. Фото:

Расстрел пяти бойцов ВСУ на Запорожье подтвердили в Офисе генпрокурора

27 ноя 2025, 20:28
999

Воєнний злочин російських окупантів під Гуляполем підтвердили українські правоохоронці.

Вранці у четвер, 27 листопада, на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, загарбники холоднокровно розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні і не могли чинити опір. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином. Слідчі Служби безпеки України вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні аналітичний проект DeepState поінформував, що західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області російські окупанти розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Загарбники спочатку взяли захисників у полон в посадці, а потім після допиту розстріляли.

Також сьогодні стало відомо, що ворог зміг окупувати село Зелений Гай й просунувся поблизу Високого та Яблукового, які розташовані трохи південніше і північніше Зеленого Гаю.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров