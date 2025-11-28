РФ ночью запустила по Украине ракету и 72 дрона. Фото:

https://racurs.ua/n210566-rf-nochu-zapustila-po-ukraine-raketu-i-72-drona-byli-popadaniya-v-pyati-lokaciyah.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі актувала Україну дронами та ракетою.

Ворог запустив одну балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму та 72 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із трьох напрямків. Безпілотники злітали з Орла, Брянська й Міллєрово в Росії. З них близько півсотні були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ 28 листопада повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона змогла знешкодити 63 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ракета та дев’ять дронів влучили на п’яти локаціях, а уламки впали на одній локації.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що по регіону ворог застосував дрон типу «Герань-2» та шість інших БпЛА. Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. А у селі Мотузівка Берестинського району пошкоджено чотири приватні будинки й господарчу споруду.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації заявили, що окупанти спрямували дрони на Синельниківщину. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов’янській громадах понівечені два приватні буднки, авто та газогін.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада росіяни атакували Україну загалом 142 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона змогла знешкодити 92 дрони.