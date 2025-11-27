Читайте також
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада (із 18.00 26 листопада), атакували Україну загалом 142 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 42 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.