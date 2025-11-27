Безпілотники вночі атакували Одещину — пошкоджено АЗС та кінно-спортивний клуб

Читайте також
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, — зазначив він.
Внаслідок російської атаки:
- пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС;
- в окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками.
- Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.