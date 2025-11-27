Безпілотники вночі атакували Одещину — пошкоджено АЗС та кінно-спортивний клуб

Рашисти здійснили чергову повітряну атаку на Одещину, фото: УНН

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, — зазначив він.

Внаслідок російської атаки: