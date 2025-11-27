Новости
Рашисты совершили очередную воздушную атаку на Одесщину, фото: УНН

Беспилотники ночью атаковали Одесщину — повреждены АЗС и конно-спортивный клуб

27 ноя 2025, 09:47
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, — зазначив він.

Внаслідок російської атаки:

  • пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС;
  • в окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками.
  • Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Источник: Ракурс


