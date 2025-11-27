Новости
Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 140 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

27 ноя 2025, 08:53
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 169 тис. 690 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 373 танки;
  • 23 тис. 628 бойових броньованих машин;
  • 34 тис. 709 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 550 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
  • 430 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 85 тис. 174 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 995 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 68 тис. 351 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 8 одиниць спеціальної техніки.

Ворог вчора завдав 66 авіаударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 13 обстрілів, зокрема 60 — із РСЗВ, та задіяв 4 тис. 388 дронів-камікадзе.

Рашисти завдали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Партизанське Сумської області;

Дружківка, Краматорськ Донецької області;

Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області;

Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області;

Одрадокам’янка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БПЛА та один інший важливий об'єкт ворога.

Источник: Ракурс


