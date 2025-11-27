Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n210538-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-140-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 169 тис. 690 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 373 танки;

23 тис. 628 бойових броньованих машин;

34 тис. 709 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 550 одиниць РСЗВ;

1 тис. 253 одиниці засобів ППО;

430 літаків;

347 гелікоптерів;

85 тис. 174 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 995 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

68 тис. 351 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 8 одиниць спеціальної техніки.

Ворог вчора завдав 66 авіаударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 13 обстрілів, зокрема 60 — із РСЗВ, та задіяв 4 тис. 388 дронів-камікадзе.

Рашисти завдали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Партизанське Сумської області;

Дружківка, Краматорськ Донецької області;

Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області;

Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області;

Одрадокам’янка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БПЛА та один інший важливий об'єкт ворога.