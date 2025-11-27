Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 140 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n210538-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-140-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 169 тис. 690 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 373 танки;
- 23 тис. 628 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 709 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 550 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
- 430 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 85 тис. 174 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 995 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 68 тис. 351 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 8 одиниць спеціальної техніки.
Ворог вчора завдав 66 авіаударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 13 обстрілів, зокрема 60 — із РСЗВ, та задіяв 4 тис. 388 дронів-камікадзе.
Рашисти завдали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:
Партизанське Сумської області;
Дружківка, Краматорськ Донецької області;
Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області;
Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області;
Одрадокам’янка Херсонської області.
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БПЛА та один інший важливий об'єкт ворога.