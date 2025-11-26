Уничтожение российких оккупантов, скриншот видео

На Донецькому напрямку Сили спеціальних операцій знищили ДРГ ворога.

Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Воїни 8 полку Сил спеціальних операцій в результаті спеціальних дій виявили диверсійно розвідувальну групу противника. Під час стрілецького бою 1 військовослужбовець рф був знищений. Також 2 противника взято в полон, — розповіли в ССО.

Крім того, групою ССО було захоплено зброю, засоби зв’язку та документи російських загарбників.