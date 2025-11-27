Новости
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

142 БПЛА атаковали Украину в ночь на 27 ноября (ИНФОГРАФИКА)

27 ноя 2025, 10:06
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада (із 18.00 26 листопада), атакували Україну загалом 142 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 42 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Источник: Ракурс


