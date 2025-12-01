В Карловке Полтавской области произошло смертельное ДТП. Фото: Генпрокуратура

У місті Карлівка на Полтавщині вчора, 30 листопада, увечері працівник поліції за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги.

Від отриманих травм обидві дитини померли на місці події. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронець із місця події зник, але невдовзі повернувся. За попередніми даними, має ознаки алкогольного сп’яніння, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286−1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб). Слідчі дії здійснюють співробітники територіального управління ДБР у Полтаві.

Поліцейського затримано, поліція розповіла службове розслідування.

Прес-служба поліції Полтавщини повідомляє, що сержант поліції перебував поза службою та керував власним автомобілем.