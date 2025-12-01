Ракурсhttps://racurs.ua/
В Карловке Полтавской области произошло смертельное ДТП. Фото: Генпрокуратура
В Полтавской области полицейский сбил двух 17-летних сестер — обе погибли (ФОТО)https://racurs.ua/n210605-v-poltavskoy-oblasti-policeyskiy-sbil-dvuh-17-letnih-sester-obe-pogibli-foto.htmlРакурс
У місті Карлівка на Полтавщині вчора, 30 листопада, увечері працівник поліції за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги.
Від отриманих травм обидві дитини померли на місці події. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Правоохоронець із місця події зник, але невдовзі повернувся. За попередніми даними, має ознаки алкогольного сп’яніння, — розповіли в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286−1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб). Слідчі дії здійснюють співробітники територіального управління ДБР у Полтаві.
Поліцейського затримано, поліція розповіла службове розслідування.
Прес-служба поліції Полтавщини повідомляє, що сержант поліції перебував поза службою та керував власним автомобілем.