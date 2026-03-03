В Полтаве пять человек травмировались в результате падения обломков российских дронов

В Полтаве пять человек травмировались в результате падения обломков российских дроновhttps://racurs.ua/n212381-v-poltave-pyat-chelovek-travmirovalis-v-rezultate-padeniya-oblomkov-rossiyskih-dronov.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 березня, вранці атакували Полтаву безпілотниками, тип яких встановлюється.
В результаті постраждали люди. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.
Унаслідок падіння уламків у місті травмовано п’ятеро людей. Також пошкоджено скління вікон, покрівлі, двері шести будівель. Кількість постраждалих та пошкоджень наразі уточнюються, — зазначили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину).
Раніше сьогодні очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Полтавському районі четверо людей отримали травми середньої тяжкості.