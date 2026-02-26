Армия РФ обстреляла предприятие в Полтавской области и обесточила 20 тыс. потребителей. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n212292-rf-atakovala-predpriyatie-v-poltavskoy-oblasti-i-obestochila-20-tys-potrebiteley.html

Ракурс

Російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області.

Ворожа нічна атака призвела до пошкодження обʼєктів промислового підприємства. Пошкодження були й унаслідок падіння уламків, і внаслідок прямих влучань. Також пошкоджено технологічне обладнання та об'єкти виробництва. Про це очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич та ДСНС повідомили у Telegram.

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Знеструмлено 18 тис. 209 побутових споживачів та 1 тис. 781 юридичний споживач. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб повернути світло людям.

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого армія РФ атакувала регіони України ракетами та ударними безпілотниками. На Харіківщині, в Запоріжжі та Кривому Розі постраждали щонайменше 23 осіб. У Києві внаслідок обстрілу була пошкоджена дев’ятиповерхівка в Дарницькому районі, а також виникли пожежі в Печерському та Голосіївському районах.