Последствия российских ударов по Полтавщине, фото: ГСЧС
Рашисти ночью ударили по промышленному объекту на Полтавщине, возникли пожары (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях, їх оперативно ліквідували.
До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги Укрзалізниці, — розповіли у відомстві.
У Полтавській ОВА повідомляють, що уламками безпілотника також було пошкоджено приватний будинок у Кременчуцькому районі.
В обох випадках обійшлося без постраждалих.