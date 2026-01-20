Последствия российских ударов по Полтавщине, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях, їх оперативно ліквідували.

До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги Укрзалізниці, — розповіли у відомстві.

У Полтавській ОВА повідомляють, що уламками безпілотника також було пошкоджено приватний будинок у Кременчуцькому районі.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.