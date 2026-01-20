Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосовуванням ракет та безпілотників різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 20 січня (з 19.00 19 січня) противник атакував Україну:

однією протикорабельною ракетою «Циркон» (район пуску — тимчасово окупований Крим);

18 балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-300 (район пусків — Брянська та Ростовська області РФ);

15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ);

339 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Брянська, а також окупованого Донецька та Гвардійського і Чауда в окупованому Криму.

Основним напрямком удару була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00: