Рашисты в ночь на 20 января совершили массированную воздушную атаку на Киевщину, фото: Google Maps

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, здійснили масовану повітряну атаку на Україну.

На Київщині загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці, — зазначив Калашник.

Також у результаті російської атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 20 січня залишилися без тепла понад 5 тис. будинків.