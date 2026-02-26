Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны уничтожили технику рашистов в Крыму, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили РЛС рашистов в Крыму — Генштаб

26 фев 2026, 17:03
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 лютого, уразили радіолокаційну станцію П-18 «Терек» та радіолокаційну систему РСП-6М2 у тимчасово окупованому Джанкої (Крим).

За результатами об'єктивного контролю зафіксовано ураження цілей. Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області;
  • завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області РФ.

Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Також, після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області РФ 21 лютого, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.

Крім того, підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія, РФ).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров