Силы обороны уничтожили технику рашистов в Крыму, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212305-sily-oborony-porazili-rls-rashistov-v-krymu-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 лютого, уразили радіолокаційну станцію П-18 «Терек» та радіолокаційну систему РСП-6М2 у тимчасово окупованому Джанкої (Крим).

За результатами об'єктивного контролю зафіксовано ураження цілей. Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області;

завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області РФ.

Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Також, після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області РФ 21 лютого, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.

Крім того, підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія, РФ).