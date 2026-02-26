Сколько причастных к терактам несовершеннолетних разоблачили за год, рассказали в полиции

Рашисты активно пытаются вербовать несовершеннолетних для совершения терактов

Ракурс

В Україні у 2025 році у скоєнні терактів було викрито 24 неповнолітніх віком 14−17 років.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Десь із літа 2024-го ми зрозуміли, що треба працювати на профілактику і звернулись до шкіл, органів місцевого самоврядування, медіа і почали інформаційну кампанію. Це дало ефект: 120 дітей відтоді повідомили, що їх намагалися завербувати через Телеграм. Уявіть, який пласт людей працював на цей результат, — наголосив він.

За словами Нєбитова, росіяни з березня 2024 року почали активно вербувати виконавців терактів, передусім у Telegram-каналах, де люди шукають роботу або наркозалежні — наркотики.

Починали з простого — завдань сфотографувати об'єкти. А ми як кримінальна поліція долучилися до розкриття і відстежування цих фактів, коли зловмисники почали вчиняти теракти. Аналіз показує, що всі виконавці мають схожий соціально-психологічний портрет, — зазначив він.

Нєбитов повідомив, що у 2024 році було вчинено загалом дев’ять терактів, їх розкрили. А у 2025 році — вже 61.

Джерело: LB.ua