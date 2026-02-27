Новости
Ракурс
ВСУ поразили нефтебазу «Луганская», фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили нефтебазу на ВОТ Луганщины — Генштаб

27 фев 2026, 13:52
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 лютого, уразили нафтобазу «Луганська» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні військ російського агресора.

Зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків ударів по нафтобазі у Луганську.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по:

  • складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області;
  • по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


