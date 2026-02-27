Новини
Ракурс
ЗСУ уразили нафтобазу «Луганська», фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу на ТОТ Луганщини — Генштаб

27 лют 2026, 13:52
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 лютого, уразили нафтобазу «Луганська» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні військ російського агресора.

Зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків ударів по нафтобазі у Луганську.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по:

  • складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області;
  • по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


