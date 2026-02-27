Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ уразили нафтобазу «Луганська», фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 лютого, уразили нафтобазу «Луганська» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні військ російського агресора.
Зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків ударів по нафтобазі у Луганську.
Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по:
- складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області;
- по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників, — наголошують у Генштабі.