ЗСУ уразили нафтобазу «Луганська», фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n212325-syly-oborony-urazyly-naftobazu-na-tot-luganschyny-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 лютого, уразили нафтобазу «Луганська» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні військ російського агресора.

Зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків ударів по нафтобазі у Луганську.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по:

складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області;

по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.