Наслідки російської атаки на Куп’янщині, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, атакували БпЛА приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району, було зруйновано житловий будинок.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи вже завершені:
- з-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих — жінки та чоловіка;
- ще одну жінку поранено.