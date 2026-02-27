Новини
Ракурс
Наслідки російської атаки на Куп’янщині, фото: ДСНС

Двоє людей загинули на Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників (ФОТО)

27 лют 2026, 11:24
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, атакували БпЛА приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району, було зруйновано житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені:

  • з-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих — жінки та чоловіка;
  • ще одну жінку поранено.

Наслідки російської атаки на Куп’янщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


