Последствия российской атаки в Купянщине, фото: ГСЧС

Два человека погибли на Харьковщине в результате атаки российских беспилотников (ФОТО)

27 фев 2026, 11:24
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, атакували БпЛА приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району, було зруйновано житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені:

  • з-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих — жінки та чоловіка;
  • ще одну жінку поранено.

Наслідки російської атаки на Куп’янщині, фото: ДСНС

