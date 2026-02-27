Читайте также
Последствия российской атаки в Купянщине, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, атакували БпЛА приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району, було зруйновано житловий будинок.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи вже завершені:
- з-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих — жінки та чоловіка;
- ще одну жінку поранено.