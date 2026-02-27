Последствия российской атаки в Купянщине, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, атакували БпЛА приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району, було зруйновано житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені: