Сколько спортсменов погибли в войне с Россией, рассказали в Кабмине

Сотни спортсменов и тренеров погибли во время войны, фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Ракурс

У війні з Росією загинули 663 українські спортсмени та тренери.

Про це сьогодні, 27 лютого, під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр молоді та спорту Матвій Бідний, повідомляє агентство «Укрінформ».

За час повномасштабного вторгнення ворог зруйнував та пошкодив понад 830 об'єктів спортивної інфраструктури, зокрема, 24 спортивні бази олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки, — зазначив міністр. — Частина спортсменів та тренерів служить у Збройних силах, за нашими даними, щонайменше 663 з них вбито росіянами.

Бідний додав, що через війну спортсмени також вимушені змінювати місце проживання та тренування.

На думку міністра, ця ситуація вимагає перш за все збереження людей, впровадження в Україні системи управління спорту за європейським зразком.

Саме тому ми тримаємо фокус на трьох головних напрямках: безпека, масовий спорт у громадах і підтримка збірних, включно з адаптивним і ветеранським спортом, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ»