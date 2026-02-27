Военное преступление рашистов попало на видео, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники вчинили черговий воєнний злочин — вдарили фосфором по місту Костянтинівка на Донеччині, де ще досі залишаються мирні жителів.

Пілотам прикордонного підрозділу «Фенікс» випадково вдалося зафільмувати цей воєнний злочин росіян. Зняте дроном відео сьогодні, 27 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.