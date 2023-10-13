Оккупанты используют фосфор во время наступления на Авдеевку. Фото:

https://racurs.ua/n188252-okkupanty-ispolzuut-fosfor-vo-vremya-nastupleniya-na-avdeevku-ermak.html

Ракурс

Фосфорні боєприпаси використовують російські загарбники під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

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Ворог кинув багато сил на Авдіївський напрямок, але українські військові зараз тримають позиції у складних боях. Війна в Україні продовжується, а мета ворога залишається незмінною — вбити усіх українців. Про це 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом, — йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, російські вороги роблять ставку на кількість, бо не цінують своїх солдатів. А сила українців — в якості та єдності.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявляв, що важкі бої навколо Авдіївки точаться вже четверту добу — російські загарбники наступають, а для обстрілів застосовують, як авіацію, так і все доступне наземне озброєння. Російські штурми тривають цілодобово, але українські військові тримають позиції.