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Ракурс
Окупанти використовують фосфор під час наступу на Авдіївку. Фото

Окупанти використовують фосфор під час наступу на Авдіївку — Єрмак

13 жов 2023, 14:49
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Фосфорні боєприпаси використовують російські загарбники під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.


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Ворог кинув багато сил на Авдіївський напрямок, але українські військові зараз тримають позиції у складних боях. Війна в Україні продовжується, а мета ворога залишається незмінною — вбити усіх українців. Про це 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом, — йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, російські вороги роблять ставку на кількість, бо не цінують своїх солдатів. А сила українців — в якості та єдності.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявляв, що важкі бої навколо Авдіївки точаться вже четверту добу — російські загарбники наступають, а для обстрілів застосовують, як авіацію, так і все доступне наземне озброєння. Російські штурми тривають цілодобово, але українські військові тримають позиції.

Джерело: Ракурс


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