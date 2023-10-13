СБУ та ВМС атакували ракетоносій «Буян» та корабель Павел Державин» в Криму. Фото:

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Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин».

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По ворожих суднах біля кримського узбережжя вдарили морськими дронами. Обидва кораблі були уражені «Морськими малюками» з експериментальним озброєнням. Про це 13 жовтня повідомила «Українська правда» із посилання на джерела в СБУ.

За словами джерела в спецслужбі, після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити українське ноу-хау. Крім того, дивом врятувався від експериментального озброєння російський підводний човен «Алроса».

Носій крилатих ракет «Буян» повторити «подвиг» «Алроси» не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків». СБУ попереджає москолоту — не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту, — цитує медіа представника спецслужби.

Нагадаємо, днями поблизу тимчасово окупованого Севастополя був пошкоджений російський патрульний корабель «Павел Державин». А сьогодні вранці, 13 жовтня, а рейді в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М», який є носієм «Калібрів». Місцева влада заявляла про проведення «навчань».