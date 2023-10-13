Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото:

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям на Херсонщині

13 жов 2023, 13:48
999

Армія країни-агресора російської федерації атакувала місто Берислав Херсонської області.


.

Вороги 13 жовтня поцілили дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Внаслідок атаки на місці загинула 34-річна жінка, а її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Крім того, внаслідок скиду гранати з російського безпілотника постраждали двоє осіб — 79-річну жінку госпіталізували у стані середньої важкості, а чоловік отримав акубаротравму, поранення кінцівок, голови й спини.

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото: Прокудін у Telegram

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото: Прокудін у Telegram

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото: Прокудін у Telegram

Нагадаємо, 11 жовтня армія рф з безпілотника обстріляла кладовище у Херсонському районі та поцілила у ритуальний транспорт. Внаслідок атаки поранення дістали троє місцевих працівників, які були поблизу спецтранспорту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів