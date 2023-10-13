ПАРЄ визнала путіна диктатором. Фото: Олексій Гончаренко

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Парламентська асамблея Ради Європи визнала російського воєнного злочинця володимира путіна диктатором.

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ПАРЄ у п’ятницю, 13 жовтня, ухвалила резолюцію, якою президент рф путін визнаний диктатором, а росія — диктатурою. Також асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт путіна, який виданий Міжнародним кримінальним судом та заарештувати його. Про це член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За його інформацією, ПАРЄ закликала всі країни після березня 2024 року вважати путіна нелегітимним президентом та зупинити з ним всі контакти. Саме тоді у диктатора закінчиться президентський термін.

Попри присутність в ПАРЄ представників Вірменії, Сербії та Туреччини — це рішення прийнято одностайно! — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, у липні в росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт володимира путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.