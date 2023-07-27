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У росії оголосили в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна
У росії оголосили в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт путінаhttps://racurs.ua/ua/n185529-u-rosiyi-ogolosyly-v-rozshuk-suddu-mks-yaka-vydala-order-na-aresht-putina.htmlРакурс
На росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової
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Інформація з’явилася в базі розшуку російського МВС, повідомляють росЗМІ.
Раніше проти неї та інших суддів МКС Слідчий комітет рф порушив кримінальні справи. Їм закидають «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовку до нападу на представника іноземної держави».
Прокурор Карім Хан і суддя Розаріо Сальваторе також у розшуку.
17 березня МКС видав ордер на арешт путіна та Львової-Бєлової за звинуваченням у причетності до воєнних злочинів, які полягають у незаконній депортації населення, зокрема дітей.
У тому ж місяці проти Акане та двох інших суддів, а також прокурора МКС Каріма Ахмада Хана Слідчий комітет рф порушив кримінальні справи про притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та приготування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом.
Хана оголосили у розшук у росії ще 19 травня. 21 травня СКР заявляв про розшук судді Розаріо Сальваторе Айталу, але в базі МВС Московії його прізвище не з’явилося, пише «Медіазона» (у реєстрі «іноагентів»).
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