В россии объявили в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест путина

В россии объявили в розыск судью МКС, выдавшую ордер на арест путина

https://racurs.ua/n185529-v-rossii-obyavili-v-rozysk-sudu-mus-vydavshuu-order-na-arest-putina.html

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На росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової

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Інформація з’явилася в базі розшуку російського МВС, повідомляють росЗМІ.

Раніше проти неї та інших суддів МКС Слідчий комітет рф порушив кримінальні справи. Їм закидають «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовку до нападу на представника іноземної держави».

Прокурор Карім Хан і суддя Розаріо Сальваторе також у розшуку.