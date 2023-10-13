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ПАСЕ признала путина диктатором. Фото: Алексей Гончаренко
ПАСЕ признала путина диктатором (ФОТО)https://racurs.ua/n188249-pase-priznala-putina-diktatorom-foto.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи визнала російського воєнного злочинця володимира путіна диктатором.
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ПАРЄ у п’ятницю, 13 жовтня, ухвалила резолюцію, якою президент рф путін визнаний диктатором, а росія — диктатурою. Також асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт путіна, який виданий Міжнародним кримінальним судом та заарештувати його. Про це член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.
За його інформацією, ПАРЄ закликала всі країни після березня 2024 року вважати путіна нелегітимним президентом та зупинити з ним всі контакти. Саме тоді у диктатора закінчиться президентський термін.
Попри присутність в ПАРЄ представників Вірменії, Сербії та Туреччини — це рішення прийнято одностайно! — зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, у липні в росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт володимира путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
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