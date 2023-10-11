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На Херсонщині дрон рф прицільно атакував ритуальний транспорт на цвинтарі (ФОТО)
На Херсонщині дрон рф прицільно атакував ритуальний транспорт на цвинтарі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188180-na-hersonschyni-dron-rf-prycilno-atakuvav-rytualnyy-transport-na-cvyntari-foto.htmlРакурс
Окупаційна армія росії сьогодні з безпілотника обстріляла кладовище у Херсонському районі та поцілила у ритуальний транспорт. Внаслідок атаки поранення дістали троє місцевих працівників, які були поблизу спецтранспорту. Одного з них госпіталізували.
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Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 11.40 окупанти прицільно атакували транспорт ритуальної служби на цвинтарі.
За минулу добу росіяни здійснили 82 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, РПГ та безпілотників. Воєнні злочинці рф поцілили у житлові квартали населених пунктів області, в будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.
Нагадаємо, за добу загарбники втратили понад 800 солдат, 91 бойову машину, 34 танки, один літак.
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