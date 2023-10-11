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Ракурс
В Херсонской области дрон рф прицельно атаковал ритуальный транспорт на кладбище

В Херсонской области дрон рф прицельно атаковал ритуальный транспорт на кладбище (ФОТО)

11 окт 2023, 13:24
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Окупаційна армія росії сьогодні з безпілотника обстріляла кладовище у Херсонському районі та поцілила у ритуальний транспорт. Внаслідок атаки поранення дістали троє місцевих працівників, які були поблизу спецтранспорту. Одного з них госпіталізували.


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Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 11.40 окупанти прицільно атакували транспорт ритуальної служби на цвинтарі.

За минулу добу росіяни здійснили 82 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, РПГ та безпілотників. Воєнні злочинці рф поцілили у житлові квартали населених пунктів області, в будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.

Нагадаємо, за добу загарбники втратили понад 800 солдат, 91 бойову машину, 34 танки, один літак.

Источник: Ракурс


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