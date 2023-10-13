Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты попали дроном-камикадзе в авто с супругами. Фото:

Оккупанты попали дроном-камикадзе в авто с супругами на Херсонщине

13 окт 2023, 13:48
999

Армія країни-агресора російської федерації атакувала місто Берислав Херсонської області.


.

Вороги 13 жовтня поцілили дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Внаслідок атаки на місці загинула 34-річна жінка, а її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Крім того, внаслідок скиду гранати з російського безпілотника постраждали двоє осіб — 79-річну жінку госпіталізували у стані середньої важкості, а чоловік отримав акубаротравму, поранення кінцівок, голови й спини.

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото: Прокудін у Telegram

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото: Прокудін у Telegram

Окупанти поцілили дроном-камікадзе в авто з подружжям. Фото: Прокудін у Telegram

Нагадаємо, 11 жовтня армія рф з безпілотника обстріляла кладовище у Херсонському районі та поцілила у ритуальний транспорт. Внаслідок атаки поранення дістали троє місцевих працівників, які були поблизу спецтранспорту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров