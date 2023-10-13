Оккупанты попали дроном-камикадзе в авто с супругами. Фото:

https://racurs.ua/n188250-okkupanty-popali-dronom-kamikadze-v-avto-s-suprugami-na-hersonschine.html

Ракурс

Армія країни-агресора російської федерації атакувала місто Берислав Херсонської області.

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Вороги 13 жовтня поцілили дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Внаслідок атаки на місці загинула 34-річна жінка, а її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Крім того, внаслідок скиду гранати з російського безпілотника постраждали двоє осіб — 79-річну жінку госпіталізували у стані середньої важкості, а чоловік отримав акубаротравму, поранення кінцівок, голови й спини.

Нагадаємо, 11 жовтня армія рф з безпілотника обстріляла кладовище у Херсонському районі та поцілила у ритуальний транспорт. Внаслідок атаки поранення дістали троє місцевих працівників, які були поблизу спецтранспорту.