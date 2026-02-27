Ракурсhttps://racurs.ua/
Військовий злочин рашистів потрапив на відео, фото: ДСНС
Російські загарбники вчинили черговий воєнний злочин — вдарили фосфором по місту Костянтинівка на Донеччині, де ще досі залишаються мирні жителів.
Пілотам прикордонного підрозділу «Фенікс» випадково вдалося зафільмувати цей воєнний злочин росіян. Зняте дроном відео сьогодні, 27 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Тут досі перебувають мирні жителі міста. Попри це, ворог безжально завдав по цивільних удар фосфором — забороненою речовиною, яка спричиняє тяжкі наслідки для здоров’я, — наголошують у ДПСУ.