Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

339 БПЛА та 33 ракети атакували Україну в ніч на 20 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

20 січ 2026, 10:42
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосовуванням ракет та безпілотників різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 20 січня (з 19.00 19 січня) противник атакував Україну:

  • однією протикорабельною ракетою «Циркон» (район пуску — тимчасово окупований Крим);
  • 18 балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-300 (район пусків — Брянська та Ростовська області РФ);
  • 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ);
  • 339 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Брянська, а також окупованого Донецька та Гвардійського і Чауда в окупованому Криму.

Основним напрямком удару була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі — 14 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 12 локаціях;
  • інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів