Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосовуванням ракет та безпілотників різних типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що в ніч на 20 січня (з 19.00 19 січня) противник атакував Україну:
- однією протикорабельною ракетою «Циркон» (район пуску — тимчасово окупований Крим);
- 18 балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-300 (район пусків — Брянська та Ростовська області РФ);
- 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ);
- 339 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Брянська, а також окупованого Донецька та Гвардійського і Чауда в окупованому Криму.
Основним напрямком удару була Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 10.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі — 14 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 12 локаціях;
- інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.