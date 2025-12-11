Последствия российских ударов по Полтавщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210821-masshtabnye-pojary-voznikli-na-poltavschine-iz-za-atak-rossiyan-po-obektam-energetiki-foto.html

Ракурс

На Полтавщині внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі.

Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через прямі влучання та падіння уламків загоряння охопили кілька об'єктів. Частину осередків вдалося ліквідувати упродовж ночі, а зранку вогнеборці загасили й решту пожеж, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації пожеж були залучені майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний потяг «Укрзалізниці».