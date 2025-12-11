Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС

На Полтавщині внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі.

Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через прямі влучання та падіння уламків загоряння охопили кілька об'єктів. Частину осередків вдалося ліквідувати упродовж ночі, а зранку вогнеборці загасили й решту пожеж, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації пожеж були залучені майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний потяг «Укрзалізниці».