Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС
Масштабні пожежі виникли на Полтавщині через атаки росіян по об'єктах енергетики (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210821-masshtabni-pojeji-vynykly-na-poltavschyni-cherez-ataky-rosiyan-po-obiektah-energetyky-foto.htmlРакурс
На Полтавщині внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі.
Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через прямі влучання та падіння уламків загоряння охопили кілька об'єктів. Частину осередків вдалося ліквідувати упродовж ночі, а зранку вогнеборці загасили й решту пожеж, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що до ліквідації пожеж були залучені майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний потяг «Укрзалізниці».