Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС

Масштабні пожежі виникли на Полтавщині через атаки росіян по об'єктах енергетики (ФОТО)

11 гру 2025, 13:52
999

На Полтавщині внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі.

Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через прямі влучання та падіння уламків загоряння охопили кілька об'єктів. Частину осередків вдалося ліквідувати упродовж ночі, а зранку вогнеборці загасили й решту пожеж, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації пожеж були залучені майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний потяг «Укрзалізниці».

Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів