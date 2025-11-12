Полтавщина из-за обстрелов была отсоединена от единой энергосистемы, фото: Google

АТ «Полтаваобленерго» втратило можливість отримувати електроенергію з Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України після масованої російської атаки РФ на енергетичні об'єкти в ніч на 8 листопада.

Про це сьогодні, 12 листопада, повідомила прес-служба компанії.

«Полтаваобленерго» повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами. Через дані обставини, у Товариства стала відсутня можливість отримувати е/е з ОЕС, у тому числі належної якості, — наголошують у компанії.

Зазначається, що через ці обставини термін виконання зобов’язань обленерго за чинними договорами про надання послуг з розподілу електроенергії був відкладеним до усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електромереж.