Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС

Рашисти вночі вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині, виникли пожежі (ФОТО)

20 січ 2026, 11:21
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях, їх оперативно ліквідували.

До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги Укрзалізниці, — розповіли у відомстві.

У Полтавській ОВА повідомляють, що уламками безпілотника також було пошкоджено приватний будинок у Кременчуцькому районі.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів