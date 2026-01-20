Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС
Рашисти вночі вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині, виникли пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n211555-rashysty-vnochi-vdaryly-po-promyslovomu-obiektu-na-poltavschyni-vynykly-pojeji-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях, їх оперативно ліквідували.
До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги Укрзалізниці, — розповіли у відомстві.
У Полтавській ОВА повідомляють, що уламками безпілотника також було пошкоджено приватний будинок у Кременчуцькому районі.
В обох випадках обійшлося без постраждалих.