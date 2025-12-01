Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з Еммануелем Макроном та Кіром Стармером за участі Рустема Умєрова та Стіва Віткоффа.
У понеділок, 1 грудня, український лідер разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Великої Британії провели телефонну розмову з секретарем РНБО та спеціальним представником США за підсумками перемовин у Флориді. Це була важлива розмова. Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів, — йдеться у повідомленні.
Також президент поінформував, що мав кількагодинну розмову з Макроном. На йбільше уваги вони приділили перемовинам заради закінчення війни і гарантіям безпеки. Глава держави наголосив, що мир мир повинен стати дійсно надійним, а війна повинна закінчитись якнайшвидше.
Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що за останній тиждень Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди. До переговорів також залучено Україну та Російську Федерацію. Однак ще потрібно вирішити кілька «делікатних, але не нездоланних деталей»