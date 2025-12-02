Украина рекордно атаковала нефтяную инфраструктуру РФ. Фото:

Україна у листопаді цього року здійснила рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру РФ.

Українські Сили оборони в минулому місяці застосували безпілотники для ударів по російських нафтопереробних заводах щонайменше 14 разів. Крім того, були атакувані танкери та нафтові термінали. Це все відбувається на тлі російських обстрілів української енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Bloomberg.

Зазначається, що останні удари включали атаки на два танкери в Чорному морі та пошкодження одного з причалів терміналу Caspian Pipeline Consortium — найбільшого маршруту постачання казахстанської нафти. Наразі Казахстан активував альтернативні маршрути експорту нафти.

На думку аналітиків, обстріли російських НПЗ можуть знизити доходи Кремля від енергетики та його здатність фінансувати війну. У 2024 році ці заводи забезпечували понад 20% обробки нафти в Росії.

А за оцінками Kpler у листопаді РФ переробляла близько 5 млн барелів нафти на добу, тоді як історично цей показник складав 5,3−5,5 млн барелів.

Нагадаємо, вночі 2 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Лівнах Орловської області Росії, що призвело до пожежі. Під ударом була нафтобаза «Орелнафтопродукт». Дрони вже били по цьому об'єкту 24 січня 2025 року.

Джерело: Bloomberg