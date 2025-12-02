Новости
Дроны атаковали здание ФСБ и расположение полка «Ахмат» в Чечне (ФОТО)

2 дек 2025, 12:28
999

Вибухи прогриміли у російській Чечні у вівторок, 2 грудня.

Минулої ночі внаслідок атаки безпілотників постраждала будівля Федеральної служби безпеки РФ по Ачхій-Мартанівському району. Також дрони атакували місто Гудермес. Там ціллю БпЛА могло бути розташовування полку «Ахмат». Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Офіційно наліт безпілотників на Чечню та руйнування російська диктатура не коментувала. Міністерство оборони РФ лише заявило про «збиття» над регіоном чотирьох дронів.

У мережі вже з’явилися фото з понівеченою будівлею ФСБ. На світлині видно частково зруйнований дах будинку, пошкоджені стіни та вибиті вікна. Також помітні сліди пожежі.

Нагадаємо, вночі 2 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Орловській області Росії, внаслідок чого виникла пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі.

