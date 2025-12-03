Надводный беспилотник Sea Baby. Фото: СБУ

Румунія знищила надводний український безпілотник у Чорному морі.

Військово-морські сили Румунії, яка є членом НАТО, нейтралізували об'єкт, який «загрожував судноплавству в Чорному морі». Цим «об'єктом» був український морський дрон Sea Baby. Про це 3 грудня повідомило Міністерство оборони Румунії.

Румунські військові заявили, що помітили підозрілий обʼєкт, який дрейфував приблизно за 36 морських миль на схід від портового міста Констанца. Після ідентифікації «морського малюка» групі реагування дозволили підірвати дрон шляхом контрольованої детонації.

В румунському оборонному відомстві додали, що з лютого 2022 року в Чорному морі вони знешкодили майже 150 морських мін. Сім з них було знищено силами ВМС.

З початку бойових дій Військово-морські сили Румунії постійно контролюють та контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими категоріями сил румунської армії та іншими державами НАТО, — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, надводні безпілотники Sea Baby з початку повномасштабної російсько-української війни уразили 11 кораблів Чорноморського флоту Росії, брали участь в атаках на незаконно збудований Кримський міст й наразі змінюють баланс сил у Чорному морі.