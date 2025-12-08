Зеленский анонсировал новые переговоры с лидерами Европы. Фото:

Ракурс

Консультації Києва з лідерами Європи відбудуться вже на цьому тижні.

Зустрічі заплановані у Лондоні та Брюсселі. У ході консультацій насамперед обговорюватимуть безпекові питання, зокрема посилення української ППО та довгострокове фінансування для України. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Також глава держави поінформував, що спецпосланцець США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер знають базові українські позиції, а розмову він описав «конструктивною, хоч і непростою».

Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов їдуть до Європи на консультації з лідерами Європейського Союзу. Також вони мають доповісти про результати переговорів у США.

Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з росіянами, — зазначив він.

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори у Флориді на основі Женевського документа, який було доопрацьовано. А 2 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з делегацією в ході якої обговорили ключові результати перемовин у США.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов 5 грудня провели ще одну зустріч із американською делегацією в Маямі.