Россия использует оккупированный курорт под Мариуполем, чтобы вынуждать военных идти в штурм

В Мелекино под Мариуполем удерживают российских «отказников», фото: Astra

https://racurs.ua/n210765-rossiya-ispolzuet-okkupirovannyy-kurort-pod-mariupolem-chtoby-vynujdat-voennyh-idti-v-shturm.html

Ракурс

Росія використовує окупований курорт у селищі Мелекіне під Маріуполем, щоб змушувати військових із Бурятії йти у штурм.

Це встановило російське видання Astra, журналістам якого вдалося поспілкуватися з російськими військовими, котрих там утримували.

На північно-західній околиці Мелекіного стоїть недобудований комплекс із двох чотириповерхових будівель. Це і є в’язниця для російських відмовників, котру військові звично називають «підвалом». За супутниковими знімками будівля стоїть щонайменше з 2009 року. Коли будівництво закинули, місцеві жителі згадати не можуть, але кажуть, що дуже давно, — зазначає видання.

Тут силоміць утримують «відмовників» із Бурятії: чоловіків місяцями тримають у підвалі покинутої багатоповерхівки, щоб ті добровільно погодилися піти у самогубні штурми, — вказано у статті.

За словами співрозмовників видання, російських військових там утримують в умовах спеки та задухи, митися виводять раз на місяць. Одного разу у підвалі одночасно було 98 осіб.

При цьому, у Мелекіне місце, де утримують російських військових, розташоване буквально по-сусідству з туристами — закинута багатоповерхівка з підпільною в’язницею розміщена за 300 м від найближчого працюючого пансіонату.

Один зі співрозмовників видання розповів, що за час його перебування у «підвалі» піти у штурм погодилися приблизно 70−80 осіб. З більшістю він або інші військові з «підвалу» тримали зв’язок — і тому відомо, що ці особи вже загинули.

За інформацією видання, «підвал» у Мелекіне функціонував щонайменше до 29 жовтня 2025 року. Що там відбувається зараз — невідомо.

Зазначається, що у «підвалі» в Мелекіне тримають військових із Якутії, Забайкальського краю та Бурятії. Всі співрозмовники видання, що пройшли через це місце, — служили в російській 37-й бригаді. Ця бригада у лютому 2022 року брала участь у спробі захоплення Києва, а потім — у штурмових операціях, наприклад, у боях за Вугледар.

Ще задовго до війни військова частина 37-ї бригади в бурятській Кяхті отримала прізвисько «полігон смерті» через часті смерті особового складу, — зазначає видання.

Джерело: Astra