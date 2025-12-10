Украинские ССО уничтожили группу россиян в Донецкой области. Фото:

https://racurs.ua/n210793-ukrainskie-sso-unichtojili-gruppu-rossiyan-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

Українські ССО знищили ворожу групу в Донецькій області.

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини успішно знищили п’ятьох російських військовослужбовців. Про це командування ССО Збройних сил України 10 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що користуючись погодою, противник хотів просочитися у тил української оборони. Однак українські специ завадили їм у цьому.

Нагадаємо, в Яровій на Донеччині оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили групу противника в Яровій. В цьому селі росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та змушували до співпраці. Українські воїни перехопили його й навідалися до будівлі, переховувався противник. Бій тривав кілька хвилин й призвів до знищення окупантів.