Украинские ССО уничтожили группу россиян в Донецкой области. Фото:

Украинские ССО уничтожили группу россиян в Донецкой области (ВИДЕО)

10 дек 2025, 12:23
Українські ССО знищили ворожу групу в Донецькій області.

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини успішно знищили п’ятьох російських військовослужбовців. Про це командування ССО Збройних сил України 10 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що користуючись погодою, противник хотів просочитися у тил української оборони. Однак українські специ завадили їм у цьому.

Нагадаємо, в Яровій на Донеччині оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили групу противника в Яровій. В цьому селі росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та змушували до співпраці. Українські воїни перехопили його й навідалися до будівлі, переховувався противник. Бій тривав кілька хвилин й призвів до знищення окупантів.

