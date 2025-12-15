Евросоюз расширил санкции против «теневого флота» РФ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Санкции против «теневого флота» расширены, фото: Public Domain Pictures
Європейський Союз розширив санкції проти тіньового флоту РФ.
Про це сьогодні, 15 грудня, повідомила прес-служба ЄС.
Зазначається, що під санкції ЄС потрапили ще п’ятеро осіб та чотири організації, які відповідальні за підтримку «тіньового флоту». Зокрема, йдеться про:
- бізнесменів, які прямо чи опосередковано пов’язані з великими російськими державними нафтовими компаніями «Роснефть» і «Лукойл». Вони контролюють судна, котрі перевозять сиру нафту або нафтопродукти, походженням з РФ або експортовані з РФ, приховуючи фактичне походження нафти та застосовуючи нелегальні та ризиковані методи перевезення;
- судноплавні компанії, що базуються в ОАЄ, В'єтнамі та РФ, які володіють або управляють танкерами, котрі підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені ЄС або іншими країнами за те, що вони є частиною тіньового флоту Росії, і які транспортують сиру нафту або нафтопродукти, практикуючи нелегальні та ризиковані методи судноплавства.
Санкції передбачають:
- заморожування активів;
- громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти фігурантам санкційного списку;
- заборону на в’їзд чи транзит через країни-члени ЄС.
Загалом санкції ЄС застосовані до понад 2,6 тис. фізичних та юридичних осіб як цілеспрямована у відповідь на триваючу російську агресію проти України.