Евросоюз расширил санкции против «теневого флота» РФ

Європейський Союз розширив санкції проти тіньового флоту РФ.

Про це сьогодні, 15 грудня, повідомила прес-служба ЄС.

Зазначається, що під санкції ЄС потрапили ще п’ятеро осіб та чотири організації, які відповідальні за підтримку «тіньового флоту». Зокрема, йдеться про:

бізнесменів, які прямо чи опосередковано пов’язані з великими російськими державними нафтовими компаніями «Роснефть» і «Лукойл». Вони контролюють судна, котрі перевозять сиру нафту або нафтопродукти, походженням з РФ або експортовані з РФ, приховуючи фактичне походження нафти та застосовуючи нелегальні та ризиковані методи перевезення;

судноплавні компанії, що базуються в ОАЄ, В'єтнамі та РФ, які володіють або управляють танкерами, котрі підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені ЄС або іншими країнами за те, що вони є частиною тіньового флоту Росії, і які транспортують сиру нафту або нафтопродукти, практикуючи нелегальні та ризиковані методи судноплавства.

Санкції передбачають:

заморожування активів;

громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти фігурантам санкційного списку;

заборону на в’їзд чи транзит через країни-члени ЄС.

Загалом санкції ЄС застосовані до понад 2,6 тис. фізичних та юридичних осіб як цілеспрямована у відповідь на триваючу російську агресію проти України.