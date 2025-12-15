Новости
Украина отказалась создать «свободную экономическую зону» на Донбассе — Politico

Україна відмовилася створити «вільну економічну зону» в Донецькій та Луганській областях.

Сполучені Штати Америки запропонували створити демілітаризовану «вільну економічну зону» на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Однак Київ відхилив цю ініціативу. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що зміст потенційної угоди залишається неясним, жодних рішень наразі не ухвалено. А найскладнішим питанням переговорів є доля окупованих Росією українських територій.

Американці пропонували вивезти з цих території як українські, так і російські війська та створити там демілітаризовану економічну зону, у якій могли б діяти бізнес-інтереси США.

Французький чиновник, з яким поговорило видання, теж зазначив, що Вашингтон наполягає на територіальних поступках з боку Києва, попри жорсткі заперечення європейських країн.

Нагадаємо, у Берліні сьогодні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо «мирного плану».

