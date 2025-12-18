Армия РФ атаковала Украину 82 дронами, ПВО обезвредила 63 из них. Фото:

https://racurs.ua/n210952-rf-nochu-atakovala-ukrainu-82-dronami-byli-popadaniya-19-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 82 безпілотниками.

У ніч на 18 грудня окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із російських Міллєрово, Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Близько 50 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Протистояли російським дронам українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. ППО змогла знешкодити 63 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 19 дронів противника влучили на 12 локаціях, а уламки збитих безпілотників впали на восьми локаціях.

Повітряні сили попередили, що в зараз у повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, уночі російські війська обстріляли дронами низку українських регіонів. У Кривому Розі ворог ударив по житловій забудові й поранив чотирьох осіб. Також внаслідок обстрілів постраждали цивільні в Одеській області та в Черкасах.