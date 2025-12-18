Германия выделила Украине 70 млн евро на отопление. Фото:

Німеччина виділила Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро.

У зв’язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України Берлін розширює допомогу, «щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад 2,5 млн людей». Про це заявила міністр розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован, передає Tagesschau.

Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України, — зазначила посадовець.

Ці німецькі гроші, як поінформували партнери, повинні піти на інвестиції у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.

Міністр наголосила, що місцева влада повинна мати можливість навіть під час блекаутів гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак.

Зазначається, що з відповідним проханням до Німеччини звернувся Київ.

Нагадаємо, 4 грудня Нідерланди виділили нову допомогу Україні. Новий пакет цивільної допомоги варістю 35 млн євро буде спрямований на покриття матеріальних потреб Сил оборони України у зимовий період. Гроші підуть, зокрема, на медичне забезпечення й спорядження військових.

Джерело: Tagesschau